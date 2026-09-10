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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 22.00 WIB

Masalah Berakhir! Ini 4 Shio yang Akhirnya Menemukan Solusi dan Jalan Keluar pada 11 September 2026

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Ilustrasi shio yang masalahnya beres pada 11 September 2026 (YourTango)

JawaPos.com - Ada kalanya sebuah persoalan terasa begitu rumit hingga kita tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Namun, situasi tersebut perlahan dapat berubah ketika momentum yang tepat datang.

Pada Jumat, 11 September 2026, empat shio diprediksi memasuki fase yang lebih ringan. Berbagai masalah yang sebelumnya terasa sulit mulai menemukan titik terang, sementara keputusan yang sempat membingungkan menjadi lebih mudah dipahami.

Dalam astrologi Tiongkok, Jumat tersebut berada di bawah energi Hari Keseimbangan Tikus Tanah, dalam bulan Ayam Api dan tahun Kuda Api.

Kombinasi energi ini dipercaya membawa intuisi, keteguhan, stamina, serta dorongan untuk bergerak menuju tujuan.

Bagi empat shio berikut, energi tersebut membuat berbagai persoalan lebih mudah diselesaikan. Mereka pun berkesempatan merasakan kelegaan setelah melalui proses yang cukup panjang.

Yuk simak empat shio apa saja yang masalahnya selesai pada besok Jumat, 11 September 2026 seperti dilansir dari YourTango.

1. Shio Naga

Shio Naga akhirnya berkesempatan menemukan solusi atas persoalan yang selama ini berusaha diselesaikan.

Pada Jumat, 11 September 2026, sebuah petunjuk atau detail penting dapat membantu memperjelas langkah yang harus diambil.

Editor: Hanny Suwindari
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