Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 10 September 2026: Sabar Hadapi Ketegangan dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 10 September 2026 membutuhkan kesabaran karena kemungkinan muncul ketegangan kecil bersama pasangan.
Perbedaan pendapat yang sebenarnya sederhana dapat berkembang menjadi pertengkaran apabila Leo dan pasangan sama-sama mempertahankan ego.
Karena itu, mengendalikan emosi dan memberikan ruang untuk saling memahami akan membantu Leo menjaga hubungan tetap nyaman.
Pengaruh Venus dapat membuat Leo lebih sensitif ketika menghadapi perbedaan dengan pasangan.
Perkataan sederhana yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti dapat terasa lebih serius ketika suasana hati sedang kurang baik.
Leo sebaiknya tidak langsung membalas perkataan pasangan dengan emosi ketika terjadi ketidaksepakatan.
Berikan waktu sejenak untuk memahami persoalan yang sebenarnya sebelum memberikan respons.
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Jawa Pos
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