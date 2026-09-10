Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 15.21 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Kamis, 10 September 2026: Masa Lalu Kembali Bawa Kejutan Cinta

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Kamis, 10 September 2026 dapat membawa kembali seseorang dari masa lalu ke dalam kehidupan.

Seseorang yang sudah cukup lama tidak berkomunikasi mungkin tiba-tiba menghubungi Cancer dan membuat berbagai kenangan yang pernah disimpan kembali muncul.

Situasi tersebut dapat membangkitkan perasaan yang beragam, terutama ketika sebagian hati masih memiliki keterikatan sementara alasan berakhirnya hubungan juga belum sepenuhnya dilupakan.

Berikut ramalan asmara zodiak Cancer pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kemunculan seseorang dari masa lalu tentu dapat membuat Cancer terkejut.

Pesan singkat, panggilan telepon, atau pertemuan yang tidak direncanakan mungkin memunculkan kembali rasa rindu, penasaran, bahkan harapan yang sebelumnya sudah dianggap selesai.

Namun, Cancer sebaiknya tidak langsung memberikan jawaban hanya karena terbawa suasana.

Perasaan yang muncul setelah sekian lama tidak bertemu belum tentu menunjukkan bahwa hubungan tersebut memang perlu dimulai kembali.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 10 September 2026: Belajar Mendengarkan Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 10 September 2026: Belajar Mendengarkan Pasangan

Kamis, 10 September 2026 | 16.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Komunikasi Bikin Cinta Makin Dekat - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Komunikasi Bikin Cinta Makin Dekat

Kamis, 10 September 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Kamis, 10 September 2026: Nikmati Cinta Tanpa Banyak Tekanan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Kamis, 10 September 2026: Nikmati Cinta Tanpa Banyak Tekanan

Kamis, 10 September 2026 | 16.08 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore