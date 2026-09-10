Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 10 September 2026: Belajar Merelakan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Kamis, 10 September 2026 membawa pesan tentang pentingnya menerima sesuatu yang sudah berakhir.
Keterikatan emosional dengan seseorang dari masa lalu mungkin masih terasa sehingga Gemini membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar melepaskan hubungan tersebut.
Perasaan rindu, kecewa, atau keinginan mengingat kembali masa-masa yang pernah dilalui dapat muncul, tetapi proses tersebut tidak berarti Gemini harus kembali ke hubungan yang sama.
Gemini mungkin masih membawa kenangan dari hubungan sebelumnya ketika mencoba melanjutkan kehidupan asmara.
Pada waktu tertentu, kenangan tersebut dapat muncul tanpa diduga dan membuat perasaan yang sudah berusaha ditenangkan kembali menjadi lebih kuat.
Namun, Gemini perlu memahami bahwa tidak semua hubungan yang telah berakhir harus diperjuangkan kembali.
Ada kalanya keputusan untuk menjauh justru menjadi langkah yang dibutuhkan agar seseorang dapat menemukan ketenangan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik.
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Jawa Pos
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