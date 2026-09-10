Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 10 September 2026: Berani Bicara Buka Jalan Cinta Lebih Baik

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 10 September 2026 mengajak untuk lebih berani membicarakan sesuatu yang selama ini mungkin masih mengganjal dalam hubungan.
Keinginan menjaga perasaan pasangan terkadang membuat Taurus memilih diam ketika merasa kecewa atau tidak nyaman.
Namun, menyimpan terlalu banyak hal seorang diri justru dapat membuat persoalan semakin berat dan menciptakan jarak yang sebenarnya masih bisa dicegah.
Taurus mungkin memiliki kebiasaan menahan diri ketika menghadapi persoalan dengan pasangan.
Sikap tersebut bisa muncul karena tidak ingin memperbesar masalah atau membuat orang yang disayangi merasa terbebani.
Meski niatnya baik, perasaan yang terus disimpan terlalu lama dapat berubah menjadi kekecewaan yang semakin sulit disampaikan.
Karena itu, jika terdapat perkataan, sikap, atau situasi tertentu yang membuat Taurus merasa tidak nyaman, cobalah membicarakannya dengan tenang.
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Jawa Pos
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