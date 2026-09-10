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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 13.37 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini harus waspada terhadap beberapa masalah tak terduga dalam hidup yang mungkin muncul. Orang-orang di sekitar akan merasa tegang, sehingga mungkin juga memengaruhi suasana hati gemini. 

Jangan biarkan hal itu memengaruhi, karena ini adalah fase sementara. Fokuslah pada tugas-tugasmu, karena menyelesaikannya akan membuat gemini menjauh dari ketegangan. 

Meskipun tantangan ada di depan, zodiak cancer harus menghindari untuk terlibat dalam konflik apa pun, terutama dengan seseorang yang disayangi. Menurut horoskop harian, seringkali lebih penting untuk bersikap sopan daripada benar. 

Untungnya, cancer adalah orang yang bijaksana yang memahami bahwa hidup tidak akan selalu mulus. Cobalah untuk bersabar saat menghadapi masalah yang bersifat sementara ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 10 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Rintangan dalam hubungan tersingkir dan zodiak gemini akan mampu berjalan menuju arah yang diharapkan. Terkait karir, rencanakan strategi dan lengkapilah dengan sikap proaktif untuk meraih hasil yang baik.

Sementara itu, lakukan pijat tubuh untuk menghilangkan ketegangan sekaligus menenangkan. Terkait keuangan, aset gemini akan meningkat secara signifikan jika melakukan transaksi properti dan tanah. 

Cinta Gemini

Editor: Novia Tri Astuti
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