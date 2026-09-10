Ramalan Zodiak Leo 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin merasa sangat idealis dan penuh harapan. Pengalaman spiritual mungkin membuat leo merasa sangat bahagia.

Intuisi leo juga kuat, sehingga mungkin mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan ke negara asing yang memiliki tradisi spiritual yang hebat. Tunggu beberapa hari dan bicarakan dengan teman-teman sebelum membuat pengaturan khusus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 10 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin ingin keluar dari zona nyaman serta mengambil risiko dalam hal percintaan. Terkait karir, jagalah energi dan dukung perusahaan dengan berinisiatif untuk mencapai kesuksesan.

Sementara itu, bersikap positif akan memberikan dampak baik pada kesehatan dan sangat ampuh melawan depresi. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi leo saat ini.

Cinta Leo

Hari ini, leo merasa ingin keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko dalam hal percintaan. Meskipun biasanya tidak begitu bersemangat untuk menempatkan diri dalam situasi yang rentan, tetapi leo ingin mencobanya hari ini.