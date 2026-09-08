4 Zodiak Stalker, Punya Sifat Obsesif Membuat Mereka Suka Memantau Setiap Aktivitas Orang Penting

JawaPos.com - Ada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang stalker.

Mereka bisa dengan mudah terikat dengan seseorang atau mengagumi secara terus menerus. Dari sudut pandang astrologi, kecenderungan tersebut dapat berkembang sebagai perilaku obsesif.

Mulai dari mencari tahu tentang seseorang yang mereka kagumi, sampaimemantau secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (08/09) berikut enam zodiak yang berpotensi menjadi seorang stalker.

Scorpio

Scorpio mencintai dengan sangat dalam. Saat scorpio sudah jatuh cinta pada seseorang, mereka memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang stalker.

Mereka posesif dan sangat protektif terhadap orang–orang yang mereka sayangi. Niat mereka berasal dari rasa suka yang terlalu dalam. Mereka hanya ingin menunjukkan kepada orang yang dicintai seberapa besar rasa yang mereka miliki.

Taurus

Taurus dikenal keras kepala dan sulit mengubah pendiriannya. Mereka tidak akan mudah menyerah sebelum mencoba berbagai cara untuk mendapatkan sosok tersebut.

Taurus cenderung berfokus pada apa yang mereka inginkan dan tidak terlalu memikirkan pilihan lain. Saat akhirnya mendapatkan orang yang mereka inginkan, taurus biasanya mundur. Namun, proses untuk mendapatkannya seringkali mirip dengan sosok stalker.

Cancer

Cancer dapat merasakan hubungan yang begitu kuat dengan pasangannya. Bahkan saat orang yang bersangkutan tidak merasakan hal yang sama.