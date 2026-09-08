Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 8 September 2026 | 21.53 WIB

4 Zodiak Stalker, Punya Sifat Obsesif Membuat Mereka Suka Memantau Setiap Aktivitas Orang Penting

Ilustrasi stalker/Magnific - Image

Ilustrasi stalker/Magnific

JawaPos.com - Ada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang stalker. 

Mereka bisa dengan mudah terikat dengan seseorang atau mengagumi secara terus menerus. Dari sudut pandang astrologi, kecenderungan tersebut dapat berkembang sebagai perilaku obsesif.

Mulai dari mencari tahu tentang seseorang yang mereka kagumi, sampaimemantau secara sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (08/09) berikut enam zodiak yang berpotensi menjadi seorang stalker.  

Scorpio mencintai dengan sangat dalam. Saat scorpio sudah jatuh cinta pada seseorang, mereka memiliki kemungkinan besar untuk menjadi seorang stalker.

Mereka posesif dan sangat protektif terhadap orang–orang yang mereka sayangi. Niat mereka berasal dari rasa suka yang terlalu dalam. Mereka hanya ingin menunjukkan kepada orang yang dicintai seberapa besar rasa yang mereka miliki.

Taurus dikenal keras kepala dan sulit mengubah pendiriannya. Mereka tidak akan mudah menyerah sebelum mencoba berbagai cara untuk mendapatkan sosok tersebut.

Taurus cenderung berfokus pada apa yang mereka inginkan dan tidak terlalu memikirkan pilihan lain. Saat akhirnya mendapatkan orang yang mereka inginkan, taurus biasanya mundur. Namun, proses untuk mendapatkannya seringkali mirip dengan sosok stalker. 

Cancer dapat merasakan hubungan yang begitu kuat dengan pasangannya. Bahkan saat orang yang bersangkutan tidak merasakan hal yang sama.

Bagi cancer tidak ada yang lebih penting daripada hubungan mereka dengan pasangan. Terutama karena orang-orang tertentu yang mereka sayangi selalu berada di dalam pikiran mereka.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Anda Sering Cek Gejala Penyakit di Google, Anda Mungkin Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Sering Cek Gejala Penyakit di Google, Anda Mungkin Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 23.47 WIB

September 2026 Jadi Bulan Kejutan! 6 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta, dan Peluang - Image
Zodiak

September 2026 Jadi Bulan Kejutan! 6 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta, dan Peluang

Selasa, 8 September 2026 | 22.35 WIB

6 Zodiak Berpotensi Hoki Besar September 2026: Karier, Rezeki, dan Asmara Diprediksi Makin Bersinar - Image
Zodiak

6 Zodiak Berpotensi Hoki Besar September 2026: Karier, Rezeki, dan Asmara Diprediksi Makin Bersinar

Selasa, 8 September 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore