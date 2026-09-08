Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 8 September 2026: Tetap Positif Hadapi Tekanan Kerja

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Dalam urusan karier, Aquarius perlu mempertahankan suasana hati yang positif meskipun menghadapi berbagai tekanan pada Selasa, 8 September 2026.
Tidak semua pekerjaan dapat berjalan sempurna, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan tetap perlu diterima sebagai bagian dari proses bekerja.
Ketika menghadapi kekeliruan, Aquarius sebaiknya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari cara menyembunyikan persoalan tersebut.
Mengakui kesalahan dengan jujur justru dapat menunjukkan bahwa Aquarius memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
Sikap tersebut juga dapat membantu menjaga kepercayaan dari atasan maupun rekan kerja.
Setelah mengakui kesalahan, fokus berikutnya adalah mencari solusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Aquarius dapat mengevaluasi bagian pekerjaan yang menjadi sumber masalah dan mencari cara untuk memperbaiki prosesnya.
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Jawa Pos
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