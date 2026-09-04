5 Zodiak Paling Struggle Menjalani Hidup, Mampu Melewati Ujian dan Huru-Hara Masalah

JawaPos.com-Lima zodiak ini sering disebut sebagai zodiak yang kerap mengalami kesulitan di dalam hidupnya.

Mulai dari gejolak emosi sampai menghadapi berbagai tantangan dan ujian hidup yang tiada henti.

Namuun, pengalaman-pengalaman tersebut yang justru membuat mereka menjadi lebih kuat dan mendapatkan banyak pelajaran berharga soal kehidupan.

Berdasarkan informasi dari laman yourtangoyourtango yang dikutip pada (04/09) berikut zodiak yang kerap menghadapi berbagai tantangan hidup.

Scorpio

Scorpio dikenal sebagai zodiak yang paling identik dengan transformasi hidup. Mereka berada di bawah pengaruh planet yang membuat hidup mereka penuh tantangan. Mulai dari pengkhianatan sampai keterpurukan. Namun, mereka mampu bangkit menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana.

Capricorn

Capricorn sering mengalami perkembangan secara perlahan dan bertahap. Mereka mungkin menghadapi pola asuh yang ketat, tanggungjawab sejak muda, ataupun kesuksesan yang datang dengan lambat. Dalam perjalanan hidup, mereka sering merasa membuktikan kemampuan dan nilai dirinya berkali-kali.

Cancer

Cancer mungkin harus menghadapi luka masa kecil, ditinggalkan, dan memikul beban emosional secara diam-diam. Rasa kasih sayang yang mereka miliki bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Banyak dari cancer menghadapi pergulatan batin yang berat, namun tetap berusaha menunjukkan sikap yang kuat pada dunia.

Pisces

Pisces memiliki kepekaan yang membuat mereka kerap menyerap energi negatif di lingkungan sekitarnya. Pisces sering berada di antara dunia imajinasi dan kenyataan, sehingga mereka cenderung memendam penderitaan dalam upaya menemukan kedamaian.

Virgo