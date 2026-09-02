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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 2 September 2026 | 12.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 2 September 2026: Komunikasi Terbuka Bawa Hubungan Lebih Dekat

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan percintaan Capricorn pada Rabu, 2 September 2026, membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka agar hubungan tidak dipenuhi asumsi yang sebenarnya dapat dihindari.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan mungkin perlu lebih banyak membicarakan perasaan dan kebutuhan masing-masing daripada memilih menyimpan persoalan sendiri.

Kebiasaan memendam sesuatu terlalu lama justru dapat membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan Capricorn.

Sikap terbuka akan membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman karena kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan, kekhawatiran, maupun hal-hal yang selama ini belum sempat dibicarakan.

Jika selama ini ada pembicaraan yang sering ditunda karena dianggap tidak terlalu penting, sekarang menjadi waktu yang baik untuk membahasnya dengan cara yang tenang.

Capricorn tidak perlu merasa bahwa setiap pembicaraan mengenai perasaan akan berakhir menjadi pertengkaran.

Cara menyampaikan sesuatu sering kali sama pentingnya dengan isi pembicaraan itu sendiri, sehingga pilihlah waktu ketika kedua pihak berada dalam kondisi yang cukup tenang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Rabu, 2 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Editor: Novia Tri Astuti
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