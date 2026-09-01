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Rabu, 2 September 2026 | 04.44 WIB

3 Zodiak yang di Pertengahan Tahun 2026 dapat Keberuntungan Besar, Mimpinya sampai Bisa Diwujudkan

Zodiak yang di pertengahan tahun 2026 dapat keberuntungan besar saat mimpinya bisa diwujudkan. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang di pertengahan tahun 2026 dapat keberuntungan besar saat mimpinya bisa diwujudkan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Berbicara mengenai mimpi tentu banyak orang yang memiliki setidaknya satu hal di dalam hidupnya.

Namun, sering kali cita-cita memang sulit untuk diraih lantaran banyak hal yang terjadi semasa menjalani hidup.

Meski demikian, bukan berarti pintu tertutup sepenuhnya sebab di tahun kuda api ini ada segelintir orang yang dianggap sanggup merealisasikan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang di pertengahan tahun 2026 dapat keberuntungan besar saat mimpinya bisa diwujudkan.

1. Zodiak Aquarius

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan punya kesempatan untuk gembira di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, hati mereka bisa merasakan senang berkat kesempatan untuk mewujudkan mimpi.

Hoki tahun kuda api dikatakan akan hadir membawa kelancaran rezeki, hingga mereka punya uang untuk mewujudkan keinginan. 

Keinginan seperti bisa membeli barang mahal atau melangsungkan pernikahan dimungkinkan bisa diraih di tahun ini.

2. Zodiak Leo

Editor: Hanny Suwindari
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