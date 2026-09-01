Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 1 September 2026: Jaga Fisik dan Emosi Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 1 September 2026, berkaitan erat dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara kondisi fisik dan emosional.
Perubahan suasana hati yang cukup cepat dapat membuat Leo merasa lebih mudah lelah apabila tidak memberikan waktu untuk beristirahat di tengah aktivitas.
Hari ini menjadi kesempatan bagi Leo untuk lebih memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus kondisi pikiran.
Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengelola energi dan membuat pikiran terasa lebih tenang. Olahraga ringan, yoga, berjalan santai, atau aktivitas fisik yang disukai dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh.
Leo tidak perlu memaksakan latihan berat jika tubuh sedang membutuhkan pemulihan. Tujuan utama aktivitas fisik adalah membantu menjaga kebugaran, bukan membuat tubuh semakin kelelahan.
Jika sudah lama duduk atau bekerja dalam posisi yang sama, berikan jeda untuk berdiri dan bergerak. Peregangan ringan dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat sejenak.
Selain olahraga, pola makan juga perlu diperhatikan agar tubuh mendapatkan asupan yang mendukung aktivitas sepanjang hari. Jangan terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang padat.
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Jawa Pos
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