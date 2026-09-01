Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 1 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 1 September 2026, membutuhkan perhatian terutama dari sisi pola makan dan kebiasaan sehari-hari.
Kondisi tubuh dapat terasa lebih nyaman apabila Virgo mulai mengurangi kebiasaan yang berpotensi membuat energi menurun.
Virgo tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus.
Virgo sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsi makanan berat dan berlemak karena dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman. Perhatikan pula porsi makan agar tidak berlebihan, terutama ketika aktivitas sedang padat.
Konsumsi alkohol juga sebaiknya dihindari karena dapat memengaruhi kondisi tubuh dan membuat energi tidak optimal. Virgo dapat memilih minuman lain yang lebih sesuai untuk menemani aktivitas sehari-hari.
Pola makan yang lebih seimbang dapat membantu Virgo menjalani kegiatan dengan kondisi tubuh yang lebih baik. Tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem, cukup mulai memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi dan mengurangi kebiasaan makan tanpa perhitungan.
Virgo juga sebaiknya tidak terlalu sering melewatkan waktu makan karena kesibukan. Menjaga jadwal makan yang lebih teratur dapat membantu tubuh mempertahankan energi sepanjang hari.
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Jawa Pos
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