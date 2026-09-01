Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 1 September 2026: Jaga Punggung dan Bahu

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 1 September 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama pada bagian punggung dan bahu.
Rasa tidak nyaman dapat muncul ketika Capricorn terlalu lama duduk, bekerja dalam posisi yang sama, atau mengabaikan kebutuhan tubuh untuk bergerak.
Kondisi tersebut dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana selama aktivitas sehari-hari.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 1 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Jika aktivitas sehari-hari banyak dilakukan di depan komputer, usahakan memberikan jeda secara berkala. Bangun dari tempat duduk dan lakukan peregangan ringan agar tubuh tidak terlalu lama berada dalam posisi yang sama.
Capricorn dapat menggerakkan bahu, meregangkan punggung, atau berjalan sebentar setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Jeda singkat tersebut juga dapat membantu mengurangi rasa kaku akibat terlalu lama duduk.
Posisi tubuh ketika bekerja perlu diperhatikan. Pastikan meja dan kursi berada dalam posisi yang nyaman dan hindari terlalu sering membungkuk ketika melihat layar.
Capricorn juga sebaiknya tidak menganggap rasa lelah sebagai sesuatu yang harus selalu ditahan. Tubuh memiliki batas dan membutuhkan waktu pemulihan setelah digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas.
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Jawa Pos
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