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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 31 Agustus 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Tubuh dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih terhadap cara memperlakukan tubuh, terutama ketika kesibukan membuat Capricorn terbiasa mengabaikan kebutuhan dasar seperti istirahat dan pola makan yang teratur.

Dorongan untuk terus produktif memang dapat membantu menyelesaikan berbagai tanggung jawab, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.

Hari ini menjadi pengingat agar Capricorn tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 31 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin memiliki dorongan kuat untuk tetap produktif meskipun sedang merasa lelah, tetapi memaksakan diri secara terus-menerus justru dapat membuat energi semakin terkuras. Jika tubuh mulai memberikan tanda membutuhkan istirahat, berikan kesempatan untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan aktivitas.

Perhatian juga perlu diberikan kepada kesehatan pencernaan. Pola makan yang tidak teratur atau konsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan mengganggu aktivitas sepanjang hari.

Capricorn sebaiknya memilih makanan yang lebih seimbang dan tidak melewatkan waktu makan hanya karena sedang sibuk mengejar target. Menjaga waktu makan secara lebih teratur dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu tubuh tetap mendapatkan energi.

Konsumsi kopi juga perlu diperhatikan, terutama jika selama ini minuman berkafein digunakan untuk mempertahankan energi ketika waktu tidur tidak mencukupi. Kopi dapat menjadi bagian dari rutinitas, tetapi sebaiknya tidak dijadikan pengganti kebutuhan tubuh terhadap istirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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