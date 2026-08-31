Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 31 Agustus 2026: Jaga Cairan dan Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Senin, 31 Agustus 2026, secara umum dapat berada dalam kondisi yang cukup baik, tetapi perhatian terhadap kebutuhan dasar tubuh tetap diperlukan agar aktivitas tidak terganggu oleh keluhan ringan.

Kesibukan yang terlalu padat dapat membuat Sagittarius lupa menjaga hal-hal sederhana seperti makan, minum, dan beristirahat.

Sakit kepala menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai, terutama jika Sagittarius terlalu sibuk hingga lupa memenuhi kebutuhan cairan atau mengabaikan pola makan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Senin, 31 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tubuh membutuhkan asupan yang cukup untuk mempertahankan energi, sehingga jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk terus melewatkan waktu makan atau menunda minum. Menjaga hidrasi dapat menjadi kebiasaan sederhana yang membantu tubuh tetap terasa lebih nyaman ketika menjalani aktivitas.

Sagittarius juga sebaiknya memperhatikan kualitas tidur karena kurang tidur dapat membuat tubuh lebih mudah lelah dan konsentrasi menurun. Jika akhir-akhir ini jadwal terasa terlalu padat, gunakan awal pekan untuk mulai memperbaiki kembali pola istirahat agar energi tidak cepat terkuras.

Aktivitas fisik ringan juga dapat menjadi pilihan yang baik apabila tubuh terasa kaku setelah terlalu lama duduk atau bekerja. Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat karena berjalan santai, melakukan peregangan, atau menghabiskan waktu di luar ruangan sudah dapat membantu tubuh tetap aktif.