Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 31 Agustus 2026: Bicarakan Perasaan dengan Lebih Terbuka

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 31 Agustus 2026, membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka agar berbagai perasaan yang selama ini mungkin hanya disimpan dalam pikiran tidak berubah menjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
Keinginan untuk menjaga hubungan memang baik, tetapi perasaan yang terus dipendam justru dapat membuat persoalan kecil berkembang menjadi jarak emosional.
Leo dapat menggunakan awal pekan ini untuk lebih jujur mengenai kebutuhan emosional sekaligus belajar memahami sudut pandang pasangan.
Bagi Leo yang telah memiliki pasangan, ada baiknya memberikan perhatian lebih terhadap cara menyampaikan sesuatu karena kata-kata yang sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dapat terdengar berbeda apabila disampaikan ketika suasana hati sedang kurang baik.
Leo memiliki karakter yang kuat dan cukup percaya diri dalam menyampaikan pendapat, tetapi hubungan yang sehat tetap membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan tanpa langsung berusaha memenangkan perdebatan.
Jika sedang menghadapi perbedaan dengan pasangan, berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan alasan di balik sikapnya.
Leo tidak perlu terburu-buru memberikan tanggapan ketika pasangan sedang berbicara. Mendengarkan sampai selesai dapat membantu memahami persoalan secara lebih utuh dan mengurangi risiko salah menafsirkan perkataan.
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Jawa Pos
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