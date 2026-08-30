5 Zodiak yang Tidak Ragu Ngechat Duluan, Berani Memulai Percakapan dan Menunjukkan Perhatian

JawaPos.com - Zodiak berikut ini tidak ragu menjadi pihak yang ngechat duluan.

Mereka tidak pernah mengedepankan gengsi untuk menghubungi orang favorit mereka terlebih dahulu.

Sebaliknya, mereka justru memulai percakapan dan menunjukkan perhatian pada orang-orang yang mereka sayangi.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world/ yang dikutip pada (30/08) berikut lima zodiak yang berani ngechat duluan.

Taurus

Taurus terkadang bertanya apakah mereka adalah pihak yang terlalu peduli. Mereka terbiasa menjadi orang yang ngechat terlebih dulu pada keluarga dan teman-temannya. Mereka terbiasa menjadi orang yang menghubungi dulu dan berharap orang lain melakukan hal yang sama.

Libra

Libra biasa menjadi orang yang ngechat duluan karena mereka senang menjaga hubungan dengan orang favoritnya. Libra dikenal sebagai salah satu zodiak yang tidak takut dalam mengungkapkan perasaannya. Mereka ingin menunjukkan kasih sayang dan memastikan orang-orang terdekatnya tahu bahwa mereka memiliki arti penting dalam hidupnya.

Gemini

Gemini tidak akan ragu menghubungi orang tersebut. Mereka bisa tiba-tiba mengirim pesan ketika sebuah pemikiran muncul di kepala, menemukan sesuatu yang mengingatkan mereka pada seseorang, atau sekadar ingin mengobrol, ataupun menemukan topik yang unik.

Pisces