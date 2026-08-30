Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 30 Agustus 2026: Jangan Abaikan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 30 Agustus 2026, membutuhkan perhatian lebih terhadap kondisi tubuh karena kebiasaan terlalu memaksakan diri dalam menjalani rutinitas dapat membuat energi semakin cepat terkuras.

Rasa tanggung jawab yang tinggi memang menjadi salah satu kekuatan Capricorn, tetapi tubuh tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat agar tidak mengalami kelelahan yang menumpuk.

Capricorn sering kali tetap berusaha menyelesaikan berbagai kewajiban meskipun tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda membutuhkan jeda.

Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi karena memberikan waktu kepada tubuh untuk memulihkan energi merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan dalam jangka panjang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 30 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada sistem pencernaan karena pola makan yang tidak teratur atau konsumsi makanan dan minuman tertentu secara berlebihan dapat membuat kondisi tubuh terasa kurang nyaman.

Usahakan untuk tidak terlalu sering melewatkan waktu makan hanya karena kesibukan dan pilih makanan yang lebih seimbang agar tubuh mendapatkan asupan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas.