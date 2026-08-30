Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi tantangan, dimana zodiak sagitarius mungkin akan terluka oleh perilaku orang lain hingga menjadi kesal.

Namun, usaha dan mental sagitarius dapat membantu untuk mengatasi kesulitan ini. Tetaplah tenang, karena sagitarius akan menemukan potensi untuk mengatasi situasi ini.

Inspirasi adalah kata kunci untuk hari ini. Zodiak capricorn mungkin merasa sangat termotivasi hari ini. Kemungkinan besar, capricorn ingin mewujudkan apa yang orang lain anggap sebagai mimpi mustahil.

Cobalah mengambil langkah dan berupaya mengubah mimpimu menjadi kenyataan. Capricorn harus mempertimbangkan semua kemungkinan dengan cermat dan praktis agar semuanya berjalan lancar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius dapat menghindari konflik dan pertengkaran jika memperhatikan apa yang dikatakan. Terkait karir, beri penghargaan kepada diri sendiri atas semua pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.

Sementara itu, cobalah mengikuti kursus untuk mengalihkan pikiran sagitarius dari masalah kesehatan yang dialami. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius