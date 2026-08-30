Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 30 Agustus 2026: Utamakan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 30 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan tubuh untuk beristirahat sehingga tidak disarankan memaksakan olahraga berat ketika kondisi fisik sedang terasa lelah.
Kesibukan yang berlangsung selama beberapa hari sebelumnya dapat membuat energi menurun tanpa disadari.
Virgo sebaiknya memanfaatkan hari Minggu untuk memberikan tubuh waktu pemulihan yang lebih panjang.
Tidak semua waktu luang harus diisi dengan aktivitas karena beristirahat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kebugaran.
Jika selama beberapa hari terakhir aktivitas cukup padat, hari Minggu dapat dimanfaatkan untuk memberikan tubuh waktu pemulihan yang lebih panjang.
Olahraga tetap dapat dilakukan apabila tubuh terasa bugar, tetapi pilih intensitas yang sesuai dan jangan memaksakan diri hanya untuk memenuhi target tertentu.
Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, peregangan, atau latihan dengan intensitas sedang dapat menjadi pilihan apabila Virgo ingin tetap aktif tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada tubuh.
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Jawa Pos
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