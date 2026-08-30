Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (magnific)
JawaPos.com - Zodiak leo perlu menahan kecenderungan untuk berdebat dan harus berhati-hati saat berkata-kata di depan orang lain.
Tetap tenang itu penting, atau bisa menjadi di luar kendali dan semakin memperumit masalah dan menjauhkanmu dari orang-orang. Cobalah untuk bermeditasi hari ini.
Zodiak virgo akan mengalami pasang surut dalam hidup. Cobalah untuk lebih berhati-hati dalam memilih jalan yang tepat dalam hidup. Virgo harus mempertimbangkan aspek-aspeknya dengan baik sebelum membuat keputusan.
Virgo juga harus mengendalikan ucapan dan berpikir dua kali sebelum membicarakan masalah tertentu. Pada kehidupan profesional, virgo harus berhati-hati dalam mengambil tanggung jawab. Pastikan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan rekan kerja.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo sebaiknya tidak terlalu larut dalam suasana hati yang buruk saat pasangan tampak menjauh saat ini. Terkait karir, identifikasi dan susun strategi untuk memperbaiki area yang menjadi kelemahan atau kekuranganmu.
Sementara itu, dapatkan waktu tidur yang cukup dan cobalah untuk menjauh dari ketegangan. Terkait keuangan, lakukan lebih banyak investasi dan cobalah menghindari skema cepat kaya sebisa mungkin.
Cinta Leo
Pasangan mungkin tampak agak menjauh saat ini. Jangan khawatir dan terlalu larut dalam suasana hati yang buruk. Move on, bersabarlah, dan lakukan sesuatu bersama teman atau keluarga. Jangan terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu.
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Jawa Pos
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