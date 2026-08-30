Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 30 Agustus 2026: Jangan Terlalu Memaksakan Diri

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Minggu, 30 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya memperlambat ritme aktivitas dan tidak memaksakan tubuh ketika energi mulai berkurang.
Gemini mungkin memiliki banyak keinginan untuk melakukan berbagai kegiatan, tetapi tubuh tetap membutuhkan batas agar tidak mengalami kelelahan setelah menjalani rutinitas yang padat.
Gemini dapat memanfaatkan hari Minggu untuk mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting dan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan energi.
Waktu istirahat yang cukup justru dapat membantu menjaga stamina sehingga aktivitas berikutnya dapat dijalani dengan kondisi yang lebih baik.
Jika selama beberapa hari terakhir jadwal cukup padat, gunakan waktu luang untuk memulihkan energi sebelum kembali menjalani rutinitas.
Aktivitas fisik tetap dapat dilakukan selama kondisi tubuh memungkinkan, tetapi hindari olahraga berlebihan yang justru dapat membuat tubuh kehilangan energi.
Gemini dapat memilih kegiatan ringan seperti berjalan kaki, peregangan, atau olahraga dengan intensitas sedang agar tubuh tetap aktif tanpa memberikan tekanan berlebihan.
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Jawa Pos
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