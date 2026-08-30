Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra harus waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan konflik dengan teman atau rekan kerja. Berhati-hatilah agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi, tetaplah waspada.

Jangan mudah menyerah pada konflik agar libra mampu menjalani semuanya dengan lancar tanpa drama. Kemampuan libra untuk tetap tenang di bawah tekanan dan mengatasi situasi yang tegang, akan sangat membantu.

Zodiak scorpio menjadi lebih sabar dan strategis. Ini adalah hal yang luar biasa, karena scorpio mungkin akan menjadi sangat berhati-hati dalam pendekatan dalam urusan pribadi maupun profesional.

Tidak ada hari yang lebih baik untuk mulai merencanakan masa depan selain sekarang. Selain itu, konflik apa pun dengan seseorang terdekat, harus diselesaikan dengan cepat.

Setelah seharian bekerja keras, scorpio bisa menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi, jadi manfaatkan momen-momen istimewa ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 30 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu mendengarkan pasangan saat dia sedang merasa sedih dan mengungkapkan kebutuhan serta keinginannya. Terkait karir, libra akan berhasil mencapai target yang diinginkan dalam bisnis atau pekerjaan.

Sementara itu, lakukan aktivitas di luar ruangan atau bergabung dengan pusat kebugaran untuk mendapatkan manfaat kesehatan jangka panjang. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.