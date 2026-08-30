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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.05 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 30 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (magnific)

JawaPos.com - Tingkat energi zodiak aries diperkirakan akan kuat, dengan perhatian yang tetap tajam. Hal ini seharusnya menjadi hari yang bermanfaat. 

Aries mungkin menemukan beberapa kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, yang terbukti sangat bermanfaat. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

Zodiak taurus mungkin merasa kesal, emosional, atau sedih karena hubungan dengan orang yang dicintai atau teman dekat sedang tegang. 

Cobalah untuk tidak membiarkan kemarahan atau emosi negatif menguasai. Ambil langkah pertama menuju rekonsiliasi dan semuanya akan kembali normal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 30 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus waspadalah agar tidak muncul pertengkaran dengan pasangan hari ini. Terkait karir, bersyukurlah karena hambatan yang terjadi dalam pekerjaan akan memudar.

Sementara itu, kembalilah bersemangat menjalani rutinitas olahraga dengan penuh antusias. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.

Cinta Aries

Waspadalah agar tidak muncul pertengkaran dan frustrasi yang tidak perlu, karena beberapa rintangan kecil di bidang percintaan diindikasikan. Pengaruh posisi planet yang tidak menguntungkan, dapat menyebabkan masalah. Cobalah untuk menciptakan keharmonisan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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