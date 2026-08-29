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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 19.40 WIB

Celaka! 5 Weton Sulit Kaya, Rezekinya Kerap Tertunda Meski Rajin Bekerja

Ilustrasi orang bekerja keras. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang bekerja keras. (Magnific)

 

JawaPos.com - Perjalanan menuju kehidupan mapan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang sudah bekerja keras, berusaha tanpa kenal lelah, dan terus mengejar berbagai peluang, tetapi hasil yang diperoleh terasa belum sebanding dengan pengorbanan. 

Dalam tradisi masyarakat Jawa, kondisi semacam ini terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran, yang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta pola rezeki seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki perjalanan rezeki lebih berliku dibandingkan weton lainnya. 

Pemilik weton tersebut konon harus melewati lebih banyak tantangan sebelum mencapai kestabilan finansial. 

Rezeki bukan berarti tidak datang, tetapi dipercaya kerap mengalami keterlambatan, tertahan oleh berbagai keadaan, atau membutuhkan usaha yang lebih besar agar hasilnya dapat dirasakan.

Menariknya, kondisi tersebut tidak selalu berarti pemilik weton tertentu akan selamanya hidup kekurangan. 

Justru, dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, tantangan finansial dapat menjadi proses yang membentuk karakter seseorang menjadi lebih kuat, mandiri, dan berhati-hati dalam mengelola penghasilan. 

Mereka yang mampu mengevaluasi kesalahan, mengatur keuangan dengan disiplin, dan tetap konsisten bekerja dipercaya tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Selain faktor weton, kondisi ekonomi seseorang tentu dipengaruhi oleh banyak hal nyata, seperti pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja, lingkungan, kebiasaan finansial, dan keputusan yang diambil sepanjang hidup. 

Karena itu, ramalan weton sebaiknya tidak digunakan untuk memberi label bahwa seseorang pasti sulit kaya hanya berdasarkan hari kelahirannya.

Perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sedangkan prediksi mengenai rezeki tidak dapat dianggap sebagai kepastian ilmiah. 

Informasi ini lebih tepat disikapi sebagai wawasan budaya sekaligus bahan introspeksi agar seseorang semakin bijak dalam menjalani kehidupan.

Lantas, 5 weton apa saja yang dipercaya memiliki perjalanan rezeki lebih lambat dan kerap mengalami penundaan meski sudah rajin bekerja

Simak ulasan lengkapnya berikut ini dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri.

1. Senin Wage

Editor: Novia Tri Astuti
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