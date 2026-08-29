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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.49 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius sedang tidak berminat untuk bertemu orang baru. Sagitarius merasa cemas begitu memikirkan tentang bersosialisasi dan merasa bosan. Pergilah keluar bersama teman dan melihat apakah itu membantu sagitarius untuk mendapatkan teman baru. 

Sagitarius mungkin merasa mudah untuk bertemu orang baru. Pergilah keluar dan cobalah mencairkan suasana, karena kemampuan membangun jaringan selalu menjadi keuntungan bagi sagitarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu bersikap penuh kasih dan tidak membuat pasangan merasa bersalah. Terkait karir, sagitarius akan merasa tenang setelah mengalami periode kerja yang sangat berat baru-baru ini.

Sementara itu, bangkitkan perasaan sejahtera dalam diri dengan keluar, menghirup udara segar, dan berolahraga. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius merasa sedikit kesepian dan gelisah karena pasangan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Lihatlah segala sesuatunya dari perspektif yang lebih luas, dan ingatkan diri sendiri bahwa semua orang memiliki hari-hari yang sibuk. 

Bersikaplah penuh kasih sayang dan cobalah untuk tidak membuat pasangan merasa bersalah, karena harus meluangkan waktu bersama sagitarius di masa sibuk ini.

Karir Sagitarius

Hari ini mungkin terasa cukup tenang di kantor, setelah periode kerja yang sangat berat baru-baru ini. Hari ini seperti hari biasa, dan sagitarius senang dengan perubahan ini. Cobalah untuk menyelesaikan beberapa hal yang mulai terabaikan.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini akan membangkitkan perasaan sejahtera dalam diri sagitarius. Nikmati periode dimana nyeri tubuh akan mereda. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk keluar, menghirup udara segar, dan berolahraga. Pola makan sagitarius baik, tetapi waspadai kecenderungan sering ngemil. 

Keuangan Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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