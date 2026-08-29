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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.41 WIB

Ramalan Keuangan Pisces Sabtu, 29 Agustus 2026: Tunda Investasi Besar

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Keuangan Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026, mengharuskan kehati-hatian terutama apabila sedang mempertimbangkan investasi besar yang berkaitan dengan kendaraan atau properti.

Keputusan bernilai besar sebaiknya tidak dibuat secara terburu-buru hanya karena terdapat penawaran yang terlihat menarik.

Pisces mungkin sedang memiliki keinginan membeli kendaraan baru atau mempertimbangkan properti sebagai investasi masa depan.

Namun, sebelum mengeluarkan dana dalam jumlah besar, penting untuk melihat kembali kondisi keuangan secara menyeluruh agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan tekanan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk secara khusus menyarankan Pisces untuk menunda investasi pada kendaraan maupun real estat untuk sementara waktu. Hari ini lebih tepat digunakan untuk melakukan riset dan mengevaluasi kondisi finansial secara menyeluruh.

Pisces sebaiknya tidak merasa harus segera membeli kendaraan hanya karena menemukan model atau harga yang sesuai keinginan. Periksa terlebih dahulu apakah pembelian tersebut memang dibutuhkan dalam waktu dekat atau masih dapat ditunda.

Kendaraan tidak hanya membutuhkan dana untuk pembelian karena terdapat biaya perawatan, bahan bakar, pajak, asuransi, dan berbagai kebutuhan lain yang perlu diperhitungkan dalam jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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