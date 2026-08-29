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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Istirahat dan Atasi Kelelahan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Sabtu, 29 Agustus 2026, secara umum perlu dijaga dengan memperhatikan waktu istirahat karena tubuh mungkin menunjukkan tanda kelelahan setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.

Scorpio mungkin tetap merasa mampu menyelesaikan berbagai tanggung jawab, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang perlu dihormati agar energi tidak terkuras terlalu jauh.

Kesibukan pekerjaan, persoalan pribadi, maupun aktivitas akhir pekan dapat membuat Scorpio lupa memberikan waktu pemulihan yang cukup.

Karena itu, memperhatikan sinyal tubuh menjadi penting agar rasa lelah tidak berkembang menjadi kondisi yang semakin mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk mengingatkan adanya kemungkinan sakit kepala sehingga Scorpio disarankan mengakhiri aktivitas dan beristirahat lebih awal apabila tubuh mulai terasa tidak nyaman.

Sakit kepala dapat membuat konsentrasi menurun dan aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman sehingga Scorpio sebaiknya tidak memaksakan diri terus bekerja ketika tubuh sudah membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Jika kepala mulai terasa tidak nyaman, berikan jeda dari pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Jangan terus memaksakan diri hanya karena merasa masih memiliki banyak pekerjaan yang belum selesai.

Editor: Novia Tri Astuti
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