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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.21 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 29 Agustus 2026: Redakan Stres Lewat Aktivitas Kreatif

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 29 Agustus 2026, berkaitan erat dengan kemampuan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat karena tekanan tidak selalu harus diatasi dengan terus bekerja atau menyelesaikan lebih banyak tugas.

Tubuh dan pikiran membutuhkan kesempatan untuk berhenti sejenak agar energi dapat kembali terkumpul.

Libra mungkin merasa tetap harus produktif meskipun sedang lelah secara mental. Padahal, memberikan waktu untuk bersantai bukan berarti membuang waktu.

Justru, kegiatan yang menyenangkan dapat membantu menciptakan keseimbangan setelah menjalani rutinitas yang cukup padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas kreatif justru dapat menjadi salah satu cara yang membantu Libra mengembalikan energi emosional setelah terlalu lama berada dalam rutinitas yang padat.

Mendengarkan musik, melukis, fotografi, berkebun, menulis, memasak, atau sekadar menikmati pemandangan di luar ruangan dapat menjadi pilihan sederhana untuk membuat pikiran terasa lebih ringan.

Libra tidak perlu merasa bahwa semua kegiatan harus menghasilkan sesuatu karena waktu yang digunakan untuk bersantai juga memiliki manfaat bagi keseimbangan mental. Menikmati proses tanpa memikirkan hasil dapat membantu pikiran terlepas dari tekanan.

Editor: Novia Tri Astuti
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