Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak gemini akan merasa termenung dan introspektif. Gemini berpikir untuk melakukan perjalanan akhir pekan dalam rangka menjauh dari rutinitas.
Ini adalah ide yang bagus, karena liburan akan memungkinkan gemini untuk mengenang hari-hari sebelumnya. Selain itu, bacalah buku yang bagus sebagai alat motivasi yang akan membawa ketenangan batin.
Zodiak cancer merasa sedikit bingung dan gelisah. Apa pun situasinya, menuruti amarah hanya akan memperburuk masalah dan menjauhkan orang lain.
Horoskop harian menyarankan cancer untuk mengendalikan kecenderungan berdebat dan fokus pada tanggung jawab di tempat kerja. Melakukannya akan membuat cancer merasa lebih baik menjelang akhir hari, karena cancer akan mencapai tujuan dan merasa damai dengan diri sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus memilih seseorang yang menghormati dan dapat membantumu bahagia. Terkait karir, carilah tempat yang tenang untuk bekerja atau belajar agar terhindar dari gangguan.
Sementara itu, lakukan peregangan dan olahraga untuk meringankan gejala sakit dan jangan mengkhawatirkan tentang masalah besar. Terkait keuangan, gemini akan mendapatkan posisi yang menguntungkan berkat transaksi atau investasi yang dilakukan sejak lama.
Cinta Gemini
Hari ini, jujurlah tentang apa yang dicari dalam sosok seorang pasangan. Gemini cenderung mencari kualitas yang ada pada orang yang salah.
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Jawa Pos
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