Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Hidrasi dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terhadap kebutuhan cairan dan aktivitas fisik karena tubuh mungkin mulai menunjukkan tanda bahwa rutinitas sehari-hari perlu kembali diseimbangkan.
Aktivitas yang cukup padat dapat membuat energi lebih cepat terkuras apabila Gemini tidak memberikan tubuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Setelah menjalani berbagai kegiatan, Gemini dapat merasa mudah lelah atau kurang bersemangat ketika kebutuhan cairan dan waktu istirahat tidak diperhatikan.
Akhir pekan ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kebiasaan sederhana yang mendukung kondisi tubuh agar terasa lebih segar.
AstroTalk menyarankan Gemini untuk menjaga hidrasi sekaligus kembali menjalankan rutinitas olahraga agar tubuh terasa lebih segar dan bugar.
Kebutuhan minum sering kali terabaikan ketika seseorang terlalu sibuk. Gemini dapat membiasakan diri menyediakan air minum selama beraktivitas agar tubuh tidak kekurangan cairan.
Jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk mulai minum. Membawa botol air ketika bepergian atau beraktivitas di luar rumah dapat membantu Gemini lebih mudah menjaga kebiasaan tersebut.
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Jawa Pos
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