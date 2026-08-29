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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16.11 WIB

Ramalan Zodiak Aries 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries mungkin merasa lebih terhubung dengan sisi pejuang di dalam diri. Kemungkinan besar, ini akan menjadi konflik dalam dunia harapan dan impian aries. 

Berhati-hatilah agar tidak terlalu agresif terhadap orang-orang yang hanya mencoba membantu. Bahayanya adalah aries kemungkinan besar akan menyakiti orang-orang terdekat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries mungkin merasa kecewa dengan sesuatu yang dilakukan oleh pasangan. Terkait karir, jangan mengecewakan atasan dengan bermalas-malasan saat bekerja dan tetaplah fokus.

Sementara itu, manfaatkan hari yang penuh energi untuk melakukan aktivitas fisik favorit. Terkait keuangan, fokuskan perhatian pada target bekerja samalah dengan beberapa orang untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi.

Cinta Aries

Hari ini, aries mungkin merasa kecewa dengan sesuatu yang dilakukan pasangan. Mungkin, dia tidak memenuhi harapan aries atau tidak menepati janji. 

Cobalah untuk melihat kesalahan itu dari perspektif yang lebih luas dan realistis. Jika itu merupakan hal kecil, jangan terlalu dipikirkan dan maafkan saja pasanganmu.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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