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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.49 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Agustus 2026: Peluang Promosi dan Rezeki Tambahan Menanti

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius akhir Agustus 2026 membawa kabar yang cukup menggembirakan.

Penghujung bulan diprediksi menghadirkan peluang yang lebih cerah, terutama bagi Sagitarius yang sedang mengejar target dalam pekerjaan.

Rasa percaya diri yang meningkat akan membantu Anda berani memperjuangkan kepentingan dan mengambil keputusan dengan lebih tegas.

Tidak hanya karier, keberuntungan Sagitarius juga terlihat dalam urusan cinta, keuangan dan kesehatan.

Hasil kerja keras berpeluang memberikan keuntungan tambahan, sementara hubungan dengan pasangan dapat terasa lebih menyenangkan.

Energi yang baik juga membuat Sagitarius lebih siap menjalani berbagai aktivitas sebelum memasuki September 2026.

Berikut ramalan lengkap zodiak Sagitarius pada akhir bulan Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier menjadi salah satu aspek yang paling menjanjikan bagi Sagitarius. Ada peluang mendapatkan penghargaan berupa promosi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kinerja yang baik juga berpotensi menarik perhatian atasan.

Manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan secara profesional. Tetap pertahankan kualitas kerja dan jangan ragu mengambil tanggung jawab baru jika kesempatan tersebut datang.

Editor: Hanny Suwindari
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