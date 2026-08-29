Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Agustus 2026: Lakukan Penyesuaian dan Jangan Terjebak Ego

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn akhir Agustus 2026 membawa pesan agar Anda bersedia melakukan beberapa penyesuaian kecil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Penghujung bulan mungkin tidak berjalan sempurna, tetapi perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak dapat membuka jalan menuju hasil yang lebih positif.

Dukungan dari teman dan orang-orang yang peduli juga akan menjadi kekuatan bagi Capricorn.

Disisi lain, Capricorn mungkin merasa sedikit kesepian atau seolah harus menghadapi semuanya sendiri.

Perasaan tersebut sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Menjelang September 2026, kegiatan ibadah dan meditasi dapat membantu menenangkan pikiran serta membuat Anda lebih mampu melihat keadaan secara positif.

Inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada akhir bulan Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Capricorn memiliki peluang untuk berkembang dengan baik. Anda dapat menunjukkan kemampuan dan mendapatkan perhatian positif di tempat kerja.