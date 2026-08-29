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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 29 Agustus 2026: Jaga Hubungan Tetap Hangat Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Sabtu, 29 Agustus 2026, cenderung membawa suasana yang lebih stabil karena Taurus tidak perlu menghadapi banyak drama apabila mampu menjaga komunikasi dengan pasangan secara terbuka.

Rasa nyaman dalam hubungan dapat tetap terjaga selama Taurus tidak membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih besar.

Akhir pekan ini juga dapat menjadi kesempatan bagi Taurus untuk menikmati hubungan tanpa terus memikirkan persoalan berat.

Kedekatan justru bisa tumbuh melalui hal-hal sederhana ketika kedua pihak bersedia meluangkan waktu, saling mendengarkan, dan memberikan ruang untuk menikmati kebersamaan tanpa tekanan.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus yang sudah memiliki pasangan dapat memanfaatkan akhir pekan ini untuk menikmati waktu bersama tanpa harus selalu membicarakan rencana besar atau persoalan yang membutuhkan keputusan serius.

Hubungan terkadang justru menjadi lebih dekat ketika kedua pihak dapat menikmati percakapan sederhana, makan bersama, berjalan-jalan, atau melakukan kegiatan yang selama ini jarang dilakukan karena kesibukan masing-masing.

Taurus memiliki kebutuhan yang cukup kuat terhadap rasa aman dalam hubungan sehingga perubahan kecil dari pasangan mungkin membuat pikiran mulai mempertanyakan berbagai kemungkinan. Namun, sebaiknya jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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