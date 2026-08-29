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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13.10 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Sabtu, 29 Agustus 2026: Berani Bicara soal Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Sabtu, 29 Agustus 2026, membutuhkan keberanian untuk membicarakan perasaan yang selama ini mungkin sengaja disimpan karena tidak ingin memperbesar masalah atau membuat pasangan merasa terbebani.

Namun, terlalu lama memendam sesuatu justru dapat membuat perasaan semakin berat dan membuka ruang bagi kesalahpahaman.

Aries yang sudah memiliki pasangan mungkin sedang berada dalam kondisi ketika kepercayaan menjadi persoalan penting, terutama apabila sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang membuat salah satu pihak merasa kecewa atau kurang yakin terhadap hubungan.

Karena itu, komunikasi yang jujur perlu dibangun dengan cara yang tenang agar kedua pihak dapat memahami keadaan masing-masing.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries pada Sabtu, 29 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Daripada terus menebak-nebak maksud pasangan, Aries sebaiknya membuka ruang untuk percakapan yang jujur agar persoalan dapat dilihat dari sudut pandang kedua pihak.

Percakapan yang baik bukan berarti harus dilakukan dengan nada keras atau memaksa pasangan memberikan jawaban secepat mungkin. Hubungan membutuhkan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dirasakan.

Jika kepercayaan pernah terganggu, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu kejadian. Sebuah hubungan sebaiknya dinilai dari pola perilaku dan konsistensi, bukan hanya dari satu situasi yang sedang terjadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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