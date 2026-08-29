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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius merasa khawatir karena beberapa masalah profesional. Aquarius mungkin berada dalam situasi yang memalukan di tempat kerja. 

Bakat diplomasi Aquarius akan sangat berguna untuk menyelamatkan keadaan. Gunakan kata-kata dan kemampuan persuasif untuk membersihkan namamu, dan Aquarius akan baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu menyelesaikan kesalahpahaman atau pertengkaran dalam hubungan. Terkait karir, luangkan waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusan karir yang harus dibuat.

Sementara itu, cobalah memulai program kebugaran kembali agar Aquarius terbebas dari ketegangan mental. Pada sisi keuangan, upaya konsisten dalam meraih tujuan keuangan akan membawa Aquarius menuju arah yang benar.

Cinta Aquarius

Mungkin, ada kesalahpahaman atau pertengkaran dalam hubungan yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Aquarius mungkin terkejut karena masalah itu muncul secara tidak terduga. 

Namun, yang perlu Aquarius lakukan hanyalah memulai komunikasi terbuka dengan pasangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. ​​Jangan takut untuk membicarakannya.

Editor: Candra Mega Sari
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