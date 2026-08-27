Nasib Baik Mengiringi, 6 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Tak Pernah Putus

seseorang yang sudah ditunggu nasib baik./Freepik/waycss5
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang banyak diperbincangkan adalah kaitannya dengan rezeki dan keberuntungan.
Menurut perhitungan primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya mempunyai peruntungan yang baik. Pemiliknya disebut memiliki semangat kuat, kemampuan bekerja, serta karakter tertentu yang dapat mendukung perjalanan menuju kehidupan lebih mapan.
Meski begitu, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari budaya dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut enam weton yang dipercaya memiliki nasib baik dan jalan rezeki yang luas.
Minggu Pahing memiliki neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9. Dalam sejumlah tafsir primbon, weton ini dikaitkan dengan pribadi yang cerdas dan memiliki hati cukup dermawan.
Mereka disebut mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta mempunyai semangat juang tinggi. Walaupun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, berbagai tantangan justru dipercaya membentuk karakter yang semakin kuat.
Pemilik Minggu Pahing juga digambarkan mampu menyusun rencana dengan matang sebelum mengambil tindakan. Perpaduan karakter tersebut membuat mereka dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Rabu Pahing mempunyai neptu 16, hasil dari Rabu yang bernilai 7 dan Pahing dengan nilai 9. Weton ini dalam primbon dikaitkan dengan karakter rajin, sederhana, dan memiliki pikiran yang cukup jernih.
Mereka disebut mempunyai potensi menjadi sosok yang dapat dipercaya serta mampu memimpin orang lain. Sikap tekun dalam bekerja juga menjadi salah satu kekuatan yang mendukung perjalanan hidupnya.
Selain itu, Rabu Pahing digambarkan memiliki pribadi ramah dan suka membantu. Sifat bijaksana serta kemampuan mengayomi orang lain dipercaya dapat menjadi bekal untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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