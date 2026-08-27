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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.38 WIB

Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Jumat 28 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat 28 Agustus 2026 kembali menarik perhatian, terutama bagi pemilik shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi yang ingin mengetahui gambaran peruntungan menjelang akhir pekan.

Memasuki penghujung Agustus, energi Tahun Kuda Api 2026 masih membawa suasana dinamis, di mana setiap shio memiliki peluang berbeda dalam urusan karier, keuangan, asmara, hubungan sosial, hingga rencana pribadi.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Jumat, 28 Agustus 2026. 

1. Shio Monyet

Pemilik shio Monyet berpeluang menjalani Jumat, 28 Agustus 2026 dengan energi yang cukup nyaman. 

Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode yang relatif cocok dengan karakter Monyet yang menyukai aktivitas, tantangan, dan suasana yang tidak monoton. 

Berbagai pilihan yang muncul sepanjang tahun dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan mendorong Monyet mencoba pengalaman berbeda. 

Dalam karier, Monyet sebaiknya menggunakan kemampuan berpikir cepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. 

Jumat bisa menjadi waktu yang tepat untuk mencari solusi atas persoalan yang sebelumnya terasa rumit. 

Jika memiliki ide baru, jangan hanya menyimpannya sendiri. Sampaikan kepada rekan kerja atau pihak yang dapat membantu mengembangkannya.

Menariknya, Astrology.com menggambarkan 2026 sebagai tahun yang lebih stabil bagi urusan bisnis dan karier Monyet. 

Kondisi tersebut memberikan ruang bagi Monyet untuk lebih fokus pada hubungan, persahabatan, hobi, pendidikan, maupun perjalanan. 

Dalam keuangan, hindari keputusan impulsif. Monyet mungkin menemukan ide usaha atau peluang tambahan, tetapi tetap perlu menghitung modal, risiko, dan kemungkinan hasilnya. 

Jangan membiarkan rasa penasaran membuat Anda mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum benar-benar dipahami.

Sementara dalam asmara, Jumat dapat terasa lebih hangat. Monyet lajang berpotensi memperluas lingkaran pergaulan, sedangkan yang sudah memiliki pasangan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan aktivitas bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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