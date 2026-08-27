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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.36 WIB

Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Jumat 28 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (freepik)

 

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat 28 Agustus 2026 menjadi salah satu topik menarik untuk disimak, khususnya bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Menjelang akhir pekan, energi Tahun Kuda Api 2026 membawa dinamika yang berbeda untuk setiap shio, termasuk dalam urusan karier, keuangan, asmara, dan hubungan sosial.

Setiap shio tersebut kemudian menghadapi energi sesuai dengan posisi dan siklusnya masing-masing. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk Jumat, 28 Agustus 2026. 

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga diprediksi memiliki peluang yang cukup menarik pada Jumat, 28 Agustus 2026. 

Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai periode yang membawa energi positif bagi Naga. 

Ide-ide baru lebih mudah berkembang, sementara dukungan dari orang lain dapat membantu mengubah rencana sederhana menjadi hasil yang lebih besar. 

Tahun ini juga sangat berkaitan dengan pertemanan, networking, dan peluang bisnis yang muncul melalui koneksi sosial. 

Dalam urusan karier, Jumat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dengan rekan kerja maupun orang-orang yang memiliki pengaruh. 

Naga mungkin tidak harus selalu mencari pekerjaan baru karena perkembangan justru dapat hadir melalui promosi, perpindahan posisi, atau tanggung jawab yang lebih besar. 

Jika ada ide yang selama ini hanya tersimpan, inilah saat yang baik untuk mulai membicarakannya dengan orang yang tepat.

Dari sisi keuangan, peluang dapat datang melalui jaringan pertemanan atau kerja sama profesional. 

Namun, jangan langsung menganggap setiap tawaran sebagai keuntungan pasti. Periksa detail kerja sama, risiko, dan prospek jangka panjang sebelum mengambil keputusan.

Dalam asmara, hubungan sosial juga membawa warna tersendiri. Pertemanan yang sebelumnya terasa biasa dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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