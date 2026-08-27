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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 27 Agustus 2026 | 22.33 WIB

Siapa Paling Beruntung? Ramalan Shio Besok Jumat 28 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Jumat 28 Agustus 2026 menjadi topik menarik untuk disimak bagi pemilik shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Menjelang akhir pekan, setiap shio memiliki peluang dan tantangan berbeda, mulai dari urusan karier, keuangan, asmara, hingga hubungan sosial.

Astrology Tiongkok menggambarkan masing-masing shio memiliki cara berbeda dalam memanfaatkan momentum tersebut. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut gambaran ramalan shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci untuk Jumat, 28 Agustus 2026. 

1. Shio Tikus

Bagi pemilik shio Tikus, Jumat 28 Agustus 2026 berpotensi menjadi hari yang produktif, terutama jika Anda mampu mengarahkan energi pada target yang sudah lama diperjuangkan. 

Astrology.com menggambarkan 2026 sebagai tahun yang sangat sibuk bagi Tikus, tetapi kesibukan tersebut berpotensi membawa hasil positif dalam urusan finansial. 

Tahun ini bahkan disebut sebagai fase awal panen setelah kerja keras yang dilakukan selama beberapa tahun sebelumnya. 

Dalam karier, Tikus sebaiknya tidak ragu memperlihatkan kemampuan. Peluang pekerjaan baru, promosi, atau bertemu dengan orang yang memiliki pengaruh dapat muncul ketika Anda aktif membangun koneksi. 

Jumat dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sekaligus menunjukkan bahwa Anda siap menerima tanggung jawab lebih besar.

Dari sisi keuangan, momentum Tikus terlihat cukup menjanjikan. Jika selama ini ada usaha yang mulai menghasilkan, jangan langsung menganggap peningkatan pemasukan sebagai alasan untuk menaikkan pengeluaran. 

Sebaliknya, manfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat tabungan dan tujuan finansial jangka panjang.

Dalam asmara, tantangannya adalah membagi waktu secara adil. Kesibukan pekerjaan bisa membuat pasangan merasa kurang diperhatikan. 

Tikus yang masih lajang juga memiliki peluang memperluas lingkaran pertemanan, tetapi sebaiknya tidak terburu-buru menentukan hubungan.

Astrology.com juga menyoroti peluang Tikus untuk memperluas kehidupan sosial, bertemu teman baru, dan bergabung dalam kelompok atau komunitas. 

Editor: Novia Tri Astuti
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