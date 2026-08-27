Ramalan Shio Jumat 28 Agustus 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Kelinci, memiliki standar tinggi dalam cinta bisa menjadi pedang bermata dua.

Sedangkan perjalanan bisnis mungkin akan menyita sebagian besar waktu shio Babi saat ini.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 28 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

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