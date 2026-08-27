Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 27 Agustus 2026: Coba Hal Baru Bersama Pasangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 27 Agustus 2026, membawa peluang untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan melalui pengalaman baru.
Hubungan yang terlalu lama berjalan dengan pola sama dapat terasa membosankan, sehingga Aquarius perlu memberikan sedikit variasi agar kedekatan bersama pasangan kembali terasa hangat.
AstroTalk menyebut mencoba sesuatu yang berbeda dapat menjadi pilihan yang menyegarkan bagi Aquarius, sementara Aquarius yang masih lajang berpotensi menikmati waktu bersama seseorang berzodiak Virgo.
Aquarius yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak membiarkan hubungan terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari. Aktivitas sederhana yang berbeda dari kebiasaan dapat membuat hubungan terasa lebih segar dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk kembali menikmati kebersamaan.
Jika selama ini waktu bersama pasangan lebih banyak dihabiskan untuk membicarakan pekerjaan, kewajiban, atau persoalan sehari-hari, cobalah menyediakan ruang untuk melakukan sesuatu yang benar-benar menyenangkan.
Tidak harus berupa perjalanan jauh atau kegiatan yang menghabiskan banyak biaya. Mengunjungi tempat baru, mencoba menu makanan yang belum pernah dicicipi, menonton film, berolahraga bersama, atau sekadar berjalan-jalan dapat menjadi cara sederhana untuk memperkuat kedekatan.
Aquarius juga perlu memberikan perhatian terhadap komunikasi. Ketika pasangan sedang bercerita, dengarkan tanpa buru-buru memberikan penilaian atau mencari solusi. Terkadang seseorang hanya membutuhkan tempat untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan.
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Jawa Pos
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