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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 27 Agustus 2026 | 13.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 27 Agustus 2026: Saatnya Melepaskan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Kamis, 27 Agustus 2026, mengajak zodiak ini untuk lebih berani meninggalkan cerita lama sebelum memberikan ruang bagi hubungan yang baru.

Pengalaman masa lalu memang dapat meninggalkan kenangan, tetapi jangan sampai hal tersebut membuat Gemini sulit melihat peluang kebahagiaan yang ada di depan.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Kamis, 27 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang masih lajang, pengalaman masa lalu mungkin masih sesekali muncul dalam pikiran dan membuat proses membuka hati terasa lebih sulit daripada yang seharusnya.

AstroTalk memberikan pesan agar Gemini melepaskan masa lalu sebelum mengejar sesuatu yang baru sehingga pengalaman sebelumnya tidak terus menjadi ukuran untuk menilai seseorang yang baru hadir.

Tidak semua orang yang datang ke dalam kehidupan Gemini akan mengulangi cerita yang sama. Setiap hubungan memiliki karakter, dinamika, dan tantangan yang berbeda.

Terlalu sering membandingkan seseorang dengan mantan pasangan justru dapat membuat kesempatan baru terlewat begitu saja. Karena itu, Gemini perlu mencoba melihat seseorang berdasarkan sikap dan karakter yang ditunjukkan saat ini.

Jika ada seseorang yang mulai menunjukkan ketertarikan, berikan kesempatan untuk mengenalnya secara perlahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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