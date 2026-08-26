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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.50 WIB

5 Zodiak yang Mampu Membaca Sifat Seseorang Dalam Hitungan Detik, Observasi Sangat Tajam!

Ilustrasi seseorang yang peduli/Magnific

JawaPos.com-Beberapa orang seolah terlahir dengan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain.

Bahkan sebelum  orang tersebut mengucapkan sepatah kata apapun. Menurut para astrolog, beberapa zodiak memiliki intuisi yang lebih kuat.

Mereka lebih mudah membaca karakter dan perasaan dengan sangat akurat. Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (26/08) lima zodiak ini dikenal dapat membaca orang lain dalam hitungan detik.

Cancer memiliki hubungan yang sangat kuat dengan emosi dan intuisi. Cancer dapat merasakannya secara naluriah. Sifat mereka yang penuh dengan perhatian dan suka merawat, membuat cancer mampu merespons orang lain dengan kehangatan dan kasih sayang. Mereka sering menjadi tempat bersandar secara emosional dan membantu orang lain dengan kebijaksanaan serta pemahaman yang mendalam.

Virgo memiliki perhatian yang sangat tajam terhadap setiap detail. Kemampuan virgo dalam menganalisis seseorang tidak semata-mata didasarkan pada perasaan. Mereka sangat teliti yang mampu memahami seseorang secara utuh. Hal tersebut yang membuat virgo mampu memecahkan masalah, menjadi negosiator,dan penasihat yang baik,berkat pengalaman mereka yang logis dan cukup akurat.

Libra secara alami cukup ahli dalam membaca orang lain dalam berbagai situasi sosial. Mereka juga dapat merasakan kapan mereka perlu menyesuaikan perilaku demi menjaga keseimbangan yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kemampuan ini membuat libra ahli menjadi penengah dalam konflik.

Scorpio dikenal sebagai pengamat yang tajam. Mereka mampu memperhatikan ekspresi wajah yang sangat halus, perubahan pada nada bicara, sampai bahasa tubuh yang luput dari perhatian orang lain. Scorpio menggabungkan kecerdasan emosional dan naluri saat membaca seseorang. Scorpio sering kali dapat menyadari adanya sesuatu yang tidak beres jauh sebelum orang lain menyadarinya.

Pisces mampu menyerap energi dan emosi orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut yang membuat pisces mampu memahami perasaan dan kondisi emosional seseorang tanpa harus mendapatkan penjelasan secara langsung. Mereka tidak hanya mampu membaca orang lain, tetapi juga ikut merasakan apa yang dialami orang tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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