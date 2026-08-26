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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 26 Agustus 2026 | 23.02 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 27 Agustus 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi, Siapa Paling Beruntung?

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Kamis 27 Agustus 2026 menjadi salah satu topik yang menarik untuk disimak bagi Anda yang lahir dengan Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi.

Memasuki akhir pekan kerja, shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi memiliki karakter energi yang berbeda, terutama dalam menghadapi urusan karier, keuangan, asmara, dan hubungan sosial.

Tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api, menunjukkan sebuah periode yang dalam astrologi China dikaitkan dengan energi yang aktif, cepat, berani, dan penuh perubahan. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Kamis, 27 Agustus 2026. .

1. Shio Monyet

Bagi pemilik shio Monyet, Kamis 27 Agustus 2026 dapat menjadi hari yang cukup menarik untuk mengembangkan ide dan memperluas hubungan. 

Astrology.com menggambarkan Tahun Kuda Api sebagai energi yang relatif nyaman bagi Monyet karena ritmenya yang aktif dan tidak terlalu monoton. 

Pada 2026, peluang sosial dan bisnis dapat muncul melalui jaringan pertemanan, lingkungan profesional, bahkan perjalanan atau aktivitas di luar rutinitas. 

Dalam urusan karier, Monyet sebaiknya memanfaatkan kemampuan berpikir cepat untuk mencari solusi terhadap persoalan yang muncul. 

Jangan terlalu lama terpaku pada satu cara apabila metode tersebut terbukti tidak efektif. 

Kamis dapat menjadi momentum untuk menawarkan pendekatan baru, terutama jika pekerjaan membutuhkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi.

Dari sisi keuangan, Monyet mempunyai peluang untuk menemukan ide yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. 

Namun, jangan mencampurkan kreativitas dengan keputusan finansial yang terlalu spekulatif. 

Sebelum mengeluarkan modal, periksa kembali potensi keuntungan, risiko, dan kemampuan menanggung kerugian.

Dalam asmara, suasana sosial yang lebih aktif dapat membuka kesempatan bertemu orang baru bagi Monyet lajang. 

Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas menyenangkan bersama agar hubungan tidak hanya dipenuhi pembicaraan mengenai pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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