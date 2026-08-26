Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 27 Agustus 2026: Cinta Hangat dan Peluang Finansial

JawaPos.com - Capricorn mungkin sedang membutuhkan pandangan dari orang yang dapat memberikan arahan secara jujur dan profesional.

Berbicara dengan terapis atau seseorang yang dipercaya dapat membantu Anda memahami situasi dengan lebih baik.

Hari ini juga menjadi waktu yang baik untuk mulai memikirkan kembali tujuan jangka panjang, terutama dalam urusan keuangan.

Peluang finansial terlihat cukup positif. Dalam percintaan, suasana terasa hangat dan romantis, sementara pekerjaan membutuhkan pengaturan ritme agar Anda tidak mudah kelelahan.

Untuk ramalan zodiak Capricorn secara lebih lengkap, berikut penjelasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta

Energi Venus membawa suasana romantis dan penuh kehangatan bagi Capricorn. Baik masih lajang maupun sudah memiliki pasangan, Anda dapat lebih terbuka dalam menunjukkan kasih sayang.

Nikmati momen-momen sederhana bersama orang yang disukai tanpa terlalu banyak memikirkan hal lain. Sikap mesra dan perhatian yang diberikan secara tulus dapat membuat hubungan terasa semakin nyaman.

Karier & Profesi

Tanggung jawab pekerjaan mungkin terasa lebih berat dari biasanya. Daripada berusaha menyelesaikan semuanya sekaligus, Capricorn sebaiknya membagi pekerjaan menjadi beberapa tugas kecil yang lebih mudah dikelola.

Jangan lupa mengambil jeda di tengah kesibukan. Mengatur tempo kerja dengan baik akan membantu menjaga produktivitas sekaligus mengurangi risiko kelelahan. Jika memungkinkan, jangan memaksakan diri melakukan perjalanan darat hari ini.

Keuangan & Keberuntungan

Peluang finansial terlihat cukup menjanjikan. Dukungan positif dalam urusan keuangan dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, memperoleh keuntungan, atau memperkuat kondisi finansial.

Manfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi tujuan keuangan jangka panjang. Hindari keputusan terburu-buru dan prioritaskan langkah yang dapat memberikan keamanan serta kestabilan di masa depan.