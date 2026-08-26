Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 26 Agustus 2026: Waspadai Sakit Kepala

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Rabu, 26 Agustus 2026, perlu mendapatkan perhatian terutama karena kemungkinan munculnya sakit kepala ringan.
Aktivitas yang terlalu padat tanpa jeda dapat membuat tubuh lebih cepat lelah sehingga Leo perlu memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan energi.
AstroTalk menyebut sakit kepala dapat sedikit memperlambat aktivitas Leo, khususnya ketika tubuh terlalu lama berada dalam kondisi sibuk tanpa jeda.
Leo sebaiknya tidak menganggap rasa tidak nyaman tersebut sebagai sesuatu yang harus terus ditahan demi menyelesaikan pekerjaan. Jika sudah mulai merasa pusing atau kepala terasa berat, berikan waktu untuk beristirahat sebelum kembali melanjutkan aktivitas.
Pola kerja yang terlalu lama tanpa jeda dapat membuat tubuh dan pikiran lebih cepat lelah. Cobalah menyisihkan beberapa menit untuk berdiri, berjalan sebentar, atau mengalihkan pandangan dari layar apabila pekerjaan banyak dilakukan di depan komputer.
Asupan cairan juga perlu diperhatikan sepanjang hari. Kesibukan terkadang membuat seseorang lupa minum sehingga tubuh terasa kurang nyaman tanpa disadari.
Leo juga sebaiknya tidak melewatkan waktu makan hanya karena ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Pola makan yang teratur dapat membantu menjaga energi tetap stabil ketika aktivitas cukup padat.
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Jawa Pos
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